شاهد.. طريقة تحضير جلسة صُلح عن بُعد عبر "تراضي"

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

أظهر مقطع فيديو طريقة تحضير جلسة صُلح عن بُعد عبر منصّة " تراضي "، وجاءت كالتالي: اضغط على الرابط في الرسالة النصية اضغط على الحصول على Teams ثم قم بتحميل التطبيق.

وبحسب المقطع، افتح التطبيق واضغط على التسجيل المجاني ، اكتب بريدك الإلكتروني ثم اضغط على Next ، حدد for work ثم اضغط على Next ، اضغط على creat account ثم اكتب الرمز المرسل لبريدك الإلكتروني، اضغط علىNext اكتب الرمز الذي تراه في الصورة ثم اضغط على Next.

ووفقا للفيديو، املأ البيانات المطلوبة ثم وانزل لأسفل الشاشة، اضغط على set up Teams ثم عد إلى الرسالة واضغط على الرابط مرة أخرى، اضغط على الانضمام كضيف لتفعيل الكاميرا، لاختيار نوع الكاميرا سواء أمامية أو خلفية، وتفعيل الميكرفون وستحضر الجلسة عن بعد.