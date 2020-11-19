شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشهراني: جائحة كورونا سبباً في ارتفاع نسبة التوطين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

‏أكد المهندس غازي الشهراني وكيل وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية للتوطين أن المملكة استفادت من جائحة كورونا حيث ارتفعت نسبة التوطين.

وأوضح الشهراني أن الربع الثاني من 2020 شهد موجة خروج للعاملين الأجانب من السعودية، وعدد التأشيرات في الربع الأول من 2020 كانت 30 ألف تأشيرة فقط للعمالة، والجائحة كانت فرصة جيدة للتوطين.

‏وأضاف وكيل وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية للتوطين أن معدل البطالة انخفض من 12.8% في النصف الأول من 2018 إلى 11.8% في الربع الأول من 2020.