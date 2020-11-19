شكرا لمتابعة خبر عن مقطع نادر يوثق معالم مدينة الجوف قبل 30 عامًا"فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الجوف (صدى):

أظهر مقطع فيديو عراقة مدينة "الجوف" القديمة، قبل 30 عامًا، والتي يطلق عليها حالياً دومة الجندل.

وبدا في المقطع الذي نشرته قناة " ذكريات " التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون المواقع الأثرية في دومة الجندل "قلعة مارد ومسجد الخليفة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- ".

ورصد المقطع الشوارع والدوارات كمرحلة بدائية في ذلك العهد، كما وثق المزارع وبساتين النخيل بدومة الجندل، والتي تظهر اهتمام الأهالي بالزراعة آنذاك.