مقطع نادر يوثق معالم مدينة الجوف قبل 30 عامًا"فيديو"

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الرياض - علي القحطاني - الجوف (صدى):أظهر مقطع فيديو عراقة مدينة "الجوف" القديمة، قبل 30 عامًا، والتي يطلق عليها حالياً دومة الجندل.
وبدا في المقطع الذي نشرته قناة " ذكريات " التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون المواقع الأثرية في دومة الجندل "قلعة مارد ومسجد الخليفة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- ".
ورصد المقطع الشوارع والدوارات كمرحلة بدائية في ذلك العهد، كما وثق المزارع وبساتين النخيل بدومة الجندل، والتي تظهر اهتمام الأهالي بالزراعة آنذاك.
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