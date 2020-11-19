شكرا لمتابعة خبر عن عبد الرحمن بن مساعد يلقن ياسر أبو هلالة درسا قاسيا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى): علق الأمير عبدالرحمن بن مساعد، على كاتب أردني يدعى ياسر أبو هلالة بعد زعم الأخير اعتقال المملكة لبعض الأشخاص بدون وجه حق. علق الأمير عبدالرحمن بن مساعد، على كاتب أردني يدعى ياسر أبو هلالة بعد زعم الأخير اعتقال المملكة لبعض الأشخاص بدون وجه حق. وقال ابن مساعد في تغريدة له عبر حسابه بتويتر "‏لم يُعتقل في بلادنا إلا من يستحق لجرم ارتكبه.. وقد نفهم أن تصل جرأتك وجرأة أمثالك إلى الحُكام ولكن أن تصل بك الوقاحة لدرجة أن تقرر لمن يستجيب الله سبحانه ولمن لا يستجيب فهذا يدل أن الجنون وصل بك إلى درجة جعلتك تظن أنك ياسر لفظ الجلالة وليس(أبو هلالة).

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