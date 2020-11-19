ضبط 3053 مركبة مخالفة توقفت في أماكن ذوي الإعاقة

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): بدأت الإدارة العامة للمرور تنفيذ الحملة الميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة. بدأت الإدارة العامة للمرور تنفيذ الحملة الميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة. وتمكنت إدارة المرور من ضبط 3053 مركبة مخالفة، قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة. ويأتي ذلك ضمن العمل الميداني المستمر التي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة، لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة. وأهابت إدارة المرور، بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

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