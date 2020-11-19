الحقيل: لانريد قطع رزق الباعة المتجولين.. وسنخصص مكان مناسب لهم"فيديو"

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): قام وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد الحقيل بزيارة تفقدية لأمانة المنطقة الرياض. قام وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد الحقيل بزيارة تفقدية لأمانة المنطقة الرياض. ووقف الحقيل على سير الأعمال في الكثير من المشروعات التي تنفذها الأمانة حالياً. واستهل زيارته اليوم بمشروع حدائق الملك عبدالله العالمية حيث وجه بتقسيم المشروع على مراحل لتمكين المواطن من الاستفادة منه بشكل عاجل. وأكد الحقيل خلال اجتماع عقده في مقر الأمانة بحضور القيادات على ضرورة إيجاد مكان مناسب للباعة الجائلين دون قطع أرزاقهم.

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