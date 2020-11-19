شكرا لمتابعة خبر عن الحكم بحضانة أم أجنبية لابنتها السعودية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

كشفت وزارة العدل عن صدور حكم، اليوم، بحضانة أم أجنبية لابنتها السعودية.

كان المدعي قد تقدم بدعوى ضد طليقته الأجنبية يطالب فيها بحضانة ابنته – 10 سنوات – كون الأم غير صالحة للحضانة.

ذكر المدعي: أن الأم تعيش في سكن غير آمن ولا تستطيع تسديد الإيجار وكذلك تهدده بالسفر بابنته خارج المملكة.

ردت الأم أنها حاضنة لابنتها منذ ولادتها، ولا صحة لما ذكره المدعي في دعواه.

ذكرت: أنها لم تهدده بالسفر خارج المملكة فهي من مواليد السعودية، مؤكدة أنها ليست مستعدة للتنازل عن الحضانة؛ كونه تمر عليه السنة والسنتان ولا يسأل عن ابنته، وهي متفرغة لحضانة ابنتها.

رد الأب: أنه يزور ابنته كل ستة أشهر وأحيانا كل ثمانية أشهر حسب استطاعته، كونه يسكن خارج المنطقة التي تسكن فيها.

وقالت الوزارة أن العبرة في الحضانة مصلحة المحضون، والأم أحق بالحضانة لكونها أعرف بالتربيـة وأقـدر عليها، وأصبر.

وأرأف وأفرغ لها، وسكوت الأب عن المطالبة بحضانة ابنته كل تلك الفترة قرينة على رضاه بأهلية الأم بالحضانة.