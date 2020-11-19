بالفيديو.. الزعاق يرصد الهلال والمشتري وزحل

رصد المتخصص في الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، الدكتور خالد الزعاق، «مثلثًا سماويًّا» لظهور الهلال وكوكبي المشتري وزحل.

وقال الزعاق، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، إن الهلال وكوكب المشتري وزحل ظهروا على شكل مثلث، فظهر الكوكب الأول على يمين الهلال، بينما ظهر كوكب زحل كجرم خافت.

كان الزعاق عدد، أسباب وجوانب التميز والجمال في أجواء طقس المملكة، قائلًا: إن أجواءنا مميزة؛ لأن بها تجديدًا فضلًا عن تفردها بقانون «المنع ثم المنح»، مشيرًا إلى أن الناموس الكوني قائم على التجديد؛ فالتغيير يسلب الملل من النفس.

وشرح الزعاق، قانون «المنع ثم المنح» قائلًا: «ليس عندنا مطر لكن حينما تنزل قطرة المطر ننظم الأشعار، وليس عندنا أنهُر لكن لما يسيل الوادي والشعب لو وزعت سعادة أحدنا على أهل الأرض لكفتهم.

واستكمل، أحيانا ترتفع درجات الحرارة لكن حينما تهب ريح شمالية باردة نسعد، وحين تنخفض درجات الحرارة يأتي الدفء فلا تُضاهي سعادتنا، بخلاف أغلب البلدان الأوروبية ولدينا 150 صنفًا من الزهور والورود.

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