الخطوط السعودية تنهي استعدادها للمشاركة في العرض الجوي لقمة العشرين

أتمت الخطوط السعودية جاهزيتها للمشاركة في الاستعراض الجوي غير المسبوق، الذي سيقام بعد غد بمدينة الرياض احتفاءً بافتتاح الاجتماع «الافتراضي» الرئاسي لمجموعة العشرين.

وتشارك «السعودية» في هذا الحدث بـ3 طائرات من طراز بوينج 777 وبوينج 787 وإيرباص A320، متوشحة بهوية رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين، بقيادة مجموعة من الطيارين السعوديين بالناقل الوطني وبمشاركة صقور السعودية، ويأتي ذلك ضمن التزاماتها الوطنية إلى جانب كونها الشريك الاستراتيجي مع الأمانة السعودية لمجموعة العشرين.

وتجدر الإشارة إلى أن تصميم وتنفيذ وضع شعار رئاسة المملكة لمجموعة العشرين «السدو» أحد أنواع النسيج البدوي التقليدي على الطائرات، تم بسواعد وطنية من قبل الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران إحدى الشركات التابعة للخطوط الجوية العربية السعودية.

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