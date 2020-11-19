بدء القبول في برنامج دبلوم الأطراف الصناعية بجامعة الأمير سطام

أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، اليوم، بدء القبول في برنامج دبلوم الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، الذي ينفذه معهد البحوث والخدمات الاستشارية بالجامعة، بالتعاون مع التجمع الصحي الثاني بالمنطقة الوسطى؛ وذلك عبر الرابط: ssmd.psau.edu.sa.

واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة الثانوية العامة (قسم علوم طبيعية) بتقدير عام لا يقل عن جيد جدًّا، وأن يكون لائقًا طبيًّا وألا يكون قد مضى على تخرجه في الثانوية أكثر من 5 سنوات, وأن يجتاز اختبار اللغة الإنجليزية والمقابلة الشخصية.

وبينت الجامعة أن المستندات المطلوبة هي سيرة ذاتية للمتقدم، وصورة طبق الأصل من شهادة الثانوية العامة، وصورة من الهوية الوطنية، وصورة من نتيجة الاختبار التحصيلي واختبار القدرات، وإرفاق صورة من أي مؤهل علمي بعد الثانوية، والسجل الأكاديمي، وصورة من شهادة الستيب أو الأيلتس أو التويفل للغة الإنجليزية (إن توافرت)، مشيرة إلى أن التقديم يستمر حتى يوم الثلاثاء 30 ربيع الآخر الجاري.

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