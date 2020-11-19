بالصور.. انطلاق مناورات «سيف العرب» بين السعودية ومصر

تتضمن جوانب تدريبية ونظرية

أكدت وزارة الدفاع انطلاق مناورات التمرين المشترك «سيف العرب 2020» بمشاركة القوات المسلحة السعودية بجمهورية مصر العربية. وتشارك بفعاليات تدريب «سيف العرب» بمصر، وحدات من القوات المسلحة من دول الإمارات والبحرين والأردن، بقاعدة محمد نجيب العسكرية والمنطقة الشمالية العسكرية، ويشتمل التدريب بأولى مراحله مؤتمرًا تنسيقيًّا بين قوات الدول المشاركة لتوحيد المفاهيم ونقل الخبرات التدريبية للقوات العربية، وكذلك اصطفاف كل القوات المشاركة بالتدريب، وتنظيم محاضرات نظرية وعملية لتنفيذ كل المهام التدريبية المخططة؛ لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للقوات العربية المشاركة. اقرأ أيضًا: بالفيديو.. وزارة الداخلية توجه رسالة مؤثرة عن الأمن والأمان في «ذكرى البيعة»

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