الملك وولى العهد يعزيان رئيس جمهورية غانا في وفاة الرئيس الأسبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، للرئيس نانا أكوفو آدو رئيس جمهورية غانا، في وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية غانا جيري جون رولينغز.

وقال الملك المفدى: «علمنا بنبأ وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية غانا السيد جيري جون رولينغز، وإننا إذ نبعث لكم ولأسرة الفقيد الراحل بالغ التعازي وصادق المواساة، لنرجو لكم موفور الصحة والسعادة، وألا تروا سوءًا أو مكروهًا».

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، للرئيس نانا أكوفو آدو، في وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية غانا السيد جيري جون رولينجز.

وقال سمو ولي العهد: «تلقيت نبأ وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية غانا جيري جون رولينغز، وأبعث لكم ولأسرة الفقيد الراحل كافة أحر التعازي وأصدق المواساة، راجيًا لكم دوام الصحة والسلامة من كل سوء ومكروه».

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