بالفيديو.. هكذا استفادت المملكة من رواد العلم في مجموعة العشرين

أكد الدكتور أنس الفارس، رئيس مجموعة العلوم S20، أن علماء المملكة استفادوا كثيرًا من رئاسة السعودية لمجموعة العشرين خاصة في مجال استبصار المستقبل.

وفي تصريحات خاصة لقناة السعودية، قال الفارس: التجربة كانت ثرية للغاية كان هناك احتكاك بيننا كعلماء سعوديين مع نظرائنا في أكاديمية مجموعة العشرين، وهذا الأمر كان له أثر كبير للغاية، وأيضًا قربت المسافات؛ حيث إن منصة العلوم ساعدتنا على بناء شبكة من العلاقات مع مجموعة ضخمة من العلماء الرواد في مجالاتهم.

وأضاف: كعلماء سعوديين استفدنا من المشاكل في الدول المختلفة، وفي موضوع الاستبصار تحديدًا كان فرصة بالنسبة لنا، أن نرى إمكانيات تلك الدول وما استطاعت أن تبنيه عبر السنوات، فالصين على سبيل المثال لديها تجارب من القرن الماضي في هذا المجال، وهو ما أعطاهم القدرة على العمل في هذا المجال.

وتابع الفارس: بالنسبة لنا ساعدتنا تلك التجربة كثيرًا في بناء بداية بنات العمل العلمي المركز في موضوع استبصار المستقبل، ونطمح أن يكون جزءَا أساسيًا من رؤية المملكة 2030.

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