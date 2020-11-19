مصادر لـ«عاجل»: التعليم تصدر تعميمًا بشأن تحوير الوظائف

أكدت مصادر لـ«عاجل» أن وزارة التعليم أصدرت تعميما لجميع الإدارات ومكاتب التعليم بشأن تحوير الوظائف الإدارية إلى مسمى (مراقب أمن وسلامة) من المرتبة الثانية إلى الخامسة.

وطالبت الوزارة باستكمال حقول البيانات الخاصة لمن سبق وتقدم في التحوير ولا تزال لديه الرغبة قائمة على تحوير وظائفهم ومزاولة الوظيفة داخل المدرسة ولمن أيضا يرغب تحوير وظيفته وفق اللوائح والتعليمات من المرتبة الثانية إلى الخامسة من هم على رأس العمل.

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