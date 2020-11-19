كيف تحضر جلسة صلح عن بُعد عبر منصة «تراضي»؟.. وزارة العدل توضح

حددت وزارة العدل، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، كيفية حضور جلسة صلح عبر منصة تراضي.

وأوضحت وزارة العدل، عبر مقطع فيديو نشرته على حسابها أنه ستصل رسالة نصية بها رابط للمستفيد عبر هاتفه الجوال، ثم يضغط على هذا الرابط.

ثم اضغط للحصول على تطبيق Teams، ثم قم بتحميل التطبيق، ثم افتحه واضغط على التسجيل المجاني، واكتب بريدك الإلكتروني ثم اضغط Next، وفقًا لـوزارة العدل.

ثم حدد على for work، ثم اضغط على NEXT، ثم اضغط على create account، ثم اكتب الرمز المرسل على بريدك الإلكتروني ثم اضغط علىNEXT، ثم اكتب الرمز الذي تراه في الصورة ثم اضغط NEXT، وفقًا لوزارة العدل.

ثم املأ البيانات المطلوبة وانزل أسفل الشاشة ثم اضغط على Setup TEAMS ثم عد إلى الرسالة النصية واضغط على الرابط مرة أخرى ثم اكتب الاسم واضغط على الانضمام كضيف، وفقًا لوزارة العدل.

ولتفعيل الكاميرا، حدد نوع الكاميرا أمامية أم خلفية وفعِّل الميكروفرون وستحضر الجلسة عن بُعد، وفقًا لوزارة العدل.

وزارة العدل تحدد مسارات الصلح

وكانت وزارة العدل أشارت إلى مسارين لعقد جلسات الصلح: يتمثل المسار الأول في تقديم المستفيد طلبه مباشرةً عبر منصة «تراضي».

وأوضحت وزارة العدل أن خطوات المسار الأول «التقديم المباشر عبر منصة تراضي»؛ فهي إنشاء طلب، ثم تحديد موعد، وأخيرًا عقد الجلسة؛ فإذا تم الصلح تصدر وثيقة صلح «سند تنفيذي»، وإذا تعذر تنتهي رحلة الطلب.

وذكرت وزارة العدل أن خطوات المسار الثاني «محال من المحكمة» هي: يحال الطلب من قبل المحكمة، ويحدد موعد الجلسة برسالة نصية تصل المستفيد، ثم عقد الجلسة.

وعند إتمام الصلح تصدر وثيقة صلح (سند تنفيذي)، وإذا تعذر الصلح تُحدد جلسة في المحكمة المختصة.

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