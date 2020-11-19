«قمة العشرين».. قصيدة وطنية مؤثرة للأمير خالد الفيصل

بمناسبة استضافة المملكة لها

جادت قريحة مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، بقصيدة وطنية مؤثرة حملت عنوان «قمة العشرين». يأتي ذلك بمناسبة استضافة المملكة المقررة يوم الأحد المقبل، قمة قادة مجموعة العشرين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. وجاءت أبرز أبيات القصيدة التي نشرتها إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر» كالتالي: ارفع الراس يالسعودي ارفع الراس شلت نحو العالم الهدف الأول واستخفونه بعضهم للأسف لكن الواقع ياكد ما حقيت والريادة ما تسويها الصدف القيادة والسيادة والفعل اقرأ أيضًا: قمة العشرين.. «الفالح»: الاقتصاد العالمي يواجه كورونا بـ11 تريليون دولار قمة العشرين.. «سمت للدراسات»: السعودية تقود السياسات الاستراتيجية للمجموعة

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