القيادة تعزي رئيس غانا في وفاة الرئيس الأسبق

وقال الملك سلمان: «علمنا بنبأ وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية غانا السيد جيري جون رولينجز، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد الراحل بالغ التعازي وصادق المواساة، لنرجو لكم موفور الصحة والسعادة، وألا تروا سوءًا أو مكروهًا».
كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية مماثلة، قال فيها: «تلقيت نبأ وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية غانا السيد جيري جون رولينجز، وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد الراحل أحر التعازي وأصدق المواساة، راجيًا لكم دوام الصحة والسلامة من كل سوء ومكروه».
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