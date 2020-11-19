القيادة تعزي رئيس غانا في وفاة الرئيس الأسبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لرئيس جمهورية غانا، نانا أكوفو آدو ، في وفاة الرئيس الأسبق للجمهورية جيري جون رولينجز.

وقال الملك سلمان: «علمنا بنبأ وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية غانا السيد جيري جون رولينجز، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد الراحل بالغ التعازي وصادق المواساة، لنرجو لكم موفور الصحة والسعادة، وألا تروا سوءًا أو مكروهًا».

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية مماثلة، قال فيها: «تلقيت نبأ وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية غانا السيد جيري جون رولينجز، وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد الراحل أحر التعازي وأصدق المواساة، راجيًا لكم دوام الصحة والسلامة من كل سوء ومكروه».