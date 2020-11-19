أمانة الجوف تدعم فرق مكافحة آفات الصحة العامة بـ10آليات حديثة

دعمت أمانة منطقة الجوف فرق مكافحة آفات الصحة العامة بـ10آليات حديثة، ضمن استعدادات الأمانة المتواصلة لتنفيذ خطتها السنوية لمكافحة آفات الصحة العامة ومعالجة تجمعات المياه والمستنقعات التي تنتج خلال مواسم الأمطار، وذلك للحد من تكاثر وتوالد تلك الآفات وما يترتب عليها من آثار صحية. وقال وكيل الأمين للخدمات الدكتور محمد العنزي إنه تم دعم فرق المكافحة التابعة لأمانة الجوف بعدد 10 آليات مكافحة متحركة تحتوي على أحدث أجهزة ومستلزمات مكافحة آفات الصحة العامة منها 8 آليات ضباب وآليتين مزودتين بأجهزة رذاذ متناهي الصغر بأحدث المواصفات للمساعدة على تنفيذ المهام الميدانية. وأكد العنزي حرص الأمانة على تسخير كل الإمكانيات والمعدات والتجهيزات اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين من خلال الأعمال الميدانية لرش ومكافحة البعوض والحشرات والقوارض وجميع آفات الصحة العامة في مختلف الأحياء والمواقع في نطاق الأمانة والبلديات التابعة.



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