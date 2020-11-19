شكرا لقرائتكم خبر عن في وقت قياسي.. تدشين نظام «SAP» لشركة نقل وتقنيات المياه والان نبدء بالتفاصيل

دشن معالي رئيس مجلس إدارة شركة نقل وتقنيات المياه المهندس عبدالله بن ابراهيم العبدالكريم‪‬، وبحضور أعضاء الإدارة التنفيذية، نظام إدارة موارد المنشأة (SAP) اليوم الخميس.

وتم تفعيل النظام بوقت قياسي وتزامناً مع اطلاق اعمال الشركة ليعكس الإجراءات والصلاحيات المعمول بها، تأكيداً للعمل في بيئة رقمية متكاملة وليلبي متطلبات انطلاق الاعمال بتطبيق افضل الممارسات الاحترافية.

وبُني النظام على أسس الاعمال التجارية المعدة خلال فترة تأسيس الشركة من قبل كبرى الشركات الاستشارية العالمية بالتعاون مع فرق العمل من حيث العمليات والتقارير وعكس الحوكمة ومستوى الصلاحيات وبالتالي المساهمة في أدارة وفوترة اتفاقيات خدمات نقل المياه المزمع إبرامها بعد بناء النظام .

يجدر أن هذا النظام يعتبر من أهم أدوات تفعيل اعمال الشركة للمرحلة القادمة في إدارة أنظمة نقل وإسناد وتخزين المياه على مستوى المملكة، والتي تبلغ أطوالها حالياً أكثر من 8400 كيلومتر لنقل ما يزيد على 7 ملايين متر مكعب من المياه المحلاة يوميا لتغذية مختلف المناطق، لتحقيق المزيد من الكفاءة والفاعلية، إلى جانب ابتكار حلول جديدة في مجالات تقنيات وأبحاث المياه، في واحدة من أهم خطوات التحول التي يشهدها قطاع المياه لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.