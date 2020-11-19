موجز الخليج 365 للسياحة.. سر الرحلة 14 ومطارات الإمارات الأكثر أمانا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز أحداث قطاع السياحة، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي.

كثيرون كانت لديهم مخططات للسفر إلى دول مختلفة، سواء بغرض العمل أو السياحة، لكن جائحة "كوفيد-19" قلبت موازين الحياة، وخطط البشر.

اقتنصت شركات الطيران الإماراتية الريادة بين الخطوط العالمية الأكثر التزاما بإجراءات السلامة للحفاظ على صحة المسافرين في خضم الجائحة.

وقعت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية مذكرة تفاهم مع شركة طيران العال الإسرائيلية على أن تبحثا تعاونا أكبر في المستقبل.

أعلنت البحرين وإسرائيل عن البدء في تسيير الرحلات الجوية بناء على مذكرة التفاهم المبرمة بينهما للتعاون في مجال الخدمات الجوية.