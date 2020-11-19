نادي الطيران السعودي يُنظم فعالية رحلة فلاي إن بالمدينة.. غدًا

2020-11-19

متابعات الخليج 365 - واس

ينظم نادي الطيران السعودي غداً, بالمدينة المنورة على طريق المدينة – تبوك “المندسة”، فعالية بعنوان “رحلة فلاي إن”، بالتعاون مع عدد من الجهات.

ويصاحب الفعالية عدد من الأنشطة والأماكن المخصصة للعائلات والأفراد, تهدف إلى تعزيز ثقافة الطيران لدى الكبار والصغار وإتاحة الفرصة لالتقاء الطيارين والاستفادة من خبراتهم في هذا المجال، بالإضافة إلى حضور واستمتاع الجميع بالفعالية مع الالتزام بالاحترازات الصحية لضمان سلامة الجميع.



