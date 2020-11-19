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2020-11-19 شاهد.. أسراب الجراد تهاجم المزروعات بالقصيم متابعات الخليج 365 - القصيم نشر الباحث في الطقس والمناخ وليد سليمان الحقيل مقطع فيديو وثق من خلاله انتشار أسراب الجراد في القصيم. وقال الحقيل، في مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”: “أسراب الجراد تصل القصيم والزلفي وسدير والوشم والمحافظات شمال الرياض اليوم الخميس 4/4/1442. وقال إن طريقة هجرة الجراد والخنافس عجيبة جدًا، فهو يستخدم التيارات الهوائية ويجعلها تسير به مسافات طويلة. وعلق وليد سليمان الحقيل على المقطع بقوله: “مشهد من الجراد في القصيم”.



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