«الكرسي أولا» .. حملة توعوية لسلامة الأطفال داخل المركبة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - برعاية وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، تنطلق اليوم الحملة التوعوية الخاصة بسلامة الأطفال داخل المركبة تحت شعار «الكرسي أولا» وتستمر لمدة 10 أيام بالتزامن مع فعاليات اليوم العالمي للطفل.

وتأتي هذه الحملة، التي ينظمها برنامج الأمان الأسري الوطني التابع لإدارة الخدمات الصحية بوزارة الحرس الوطني، تأكيدا للمحافظة على سلامة الأطفال داخل المركبة والتوعية بأهمية استخدام كرسي الأطفال لما يسببه من زيادة في التخفيف من إصابات الطفل في حال الحوادث، ويقلل من مخاطر إيذائه.

ويشارك في الحملة 14 جهة حكومية وأهلية على مستوى المملكة، حيث تضمنت الخطة التوعوية إطلاق رسائل متنوعة لمختلف الشرائح للرفع من أهمية استخدام الكرسي داخل المركبة والفوائد التي يحققها لسلامة الطفل، كما يبين المخاطر الناجمة عن ذلك، مما يتسبب للطفل في مشاكل خطيرة نتيجة الحوادث والاصطدامات، حيث إن أجسام الأطفال لا تتحمل القوة الناجمة عن الحوادث، مما يسبب لهم إعاقات مزمنة.

وتبادر الحملة بتوزيع 500 كرسي مجانا على قائدي المركبات في مختلف المناطق كإشارة رمزية لأهمية هذا السلوك الذي يحمي الطفل.

وأوضحت اللجنة المشرفة على الحملة أنه سيعقد لقاءات افتراضية عن بعد تستضيف فيها عددا من الخبراء والمختصين في كافة الجوانب المعرفية والعلمية والصحية والاجتماعية إضافة إلى الجوانب المرورية وأحكام وأنظمة السلامة المرورية.

وتبدأ الحملة من 20 نوفمبر وحتى 30 من نفس الشهر حيث ستعمل كافة الجهات المشاركة على القيام بالأدوار المطلوبة منها حسب الخطة التوعوية من خلال النشر في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أعدت اللجنة المشرفة عددا من الأفلام والرسوم والتصاميم بهوية موحدة.

وتأتي هذه الحملة ضمن الأعمال التوعوية لبرنامج الأمان الأسري والذي يهدف لحماية الأسرة، ضمن برامج وقائية متخصصة للرفع من التأهيل وكفاءة السلامة المرورية للأطفال داخل المركبة.