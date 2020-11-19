50 سجادة فاخرة تغطي الروضة الشريفة

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وتتواصل الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من فيروس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جددت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي فرش الروضة الشريفة بـ50 سجادة فاخرة من الإنتاج الوطني تزامنا مع المرحلة الثالثة للعمرة والزيارة ورفع الطاقة التشغيلية بنسبة 100%.وتتواصل الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا بشكل مستمر من خلال أعمال التطهير، والكشف عن درجات الحرارة، وتوفير مستلزمات التعقيم والكمامات للمصلين، فضلا عن تحقيق مسافات التباعد الاجتماعي والتقيد بالمسارات المحددة.

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