شكرا لقرائتكم خبر «سعوديون للسلام».. جمعية شبابية تترجم الحوار إلى واقع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعتزم جمعية «سعوديون للسلام» إطلاق موقعها الالكتروني وإتاحة إمكانية الانتساب لها والحصول على عضويتها قريبا، إذ تعد أول جمعية شبابية من نوعها في السعودية تعنى بنشر مفاهيم السلام والحوار.

وأوضح مؤسس الجمعية نايف الحربي لـ«مكة» أن الجمعية حصلت على ترخيصها في نهاية عام 2019م، ولكن جائحة كورونا أخرت انطلاقتها بالشكل الذي كان مخططا له، مشيرا إلى أنها تضم مؤسسين من مختلف المناطق والمذاهب يؤمنون برسالة السلام والتعايش ويعلمون على نشرها من خلال خلق برامج نوعية لرفع الوعي المجتمعي بأهمية الحوار وقبول الاختلاف، لبناء مجتمع متعايش يتقبل الآخر ويحقق السلام الإيجابي، عبر إنشاء منصة مجتمعية لنشر ثقافة السلام والتعايش عبر صناعة مبادرات وبرامج تستهدف الشباب.

وأكد الحربي أن للجمعية أهدافا عدة بعضها قصيرة المدى يمكن تحقيقها خلال2021م وبعضها بعيدة المدى يمكن تحقيقها بعد ذلك.

من خلال تنفيذ برامج متنوعة، كإقامة ورش عمل متخصصة يقودها خبراء في مجال السلام والتعايش، وقبول الآخر موجهة للمجتمع السعودي بمختلف مناطقه وفئاته العمرية، وإقامة المنتديات التي تهتم بالحوار والسلام وتستضيف شخصيات ذات علاقة، وبرامج أخرى تهتم بالسياح، تماشيا مع انفتاح المملكة سياحيا عبر منح تأشيرات سياحية لعدد كبير من الجنسيات، وإقامة جلسات حوارية ومحتوى عبر الإنترنت، والمشاركة في الأيام العالمية مثل اليوم العالمي للمرأة واليوم العالمي للسلام واليوم العالمي للوئام بين الأديان.

أهداف الجمعية

01 تمكين الشباب المهتم بمجال السلام

02 رفع الوعي الثقافي للفرد بمفهوم السلام والتعايش

03 محاربة كافة أشكال التطرف والعنصرية

04 إبراز النماذج الإيجابية في مجال السلام

05 خلق دائرة لتبادل الخبرات بين المهتمين والمتخصصين في مجال السلام

06 إنشاء كرسي بحثي يعنى بعمل الأبحاث عن السلام والتعايش وأهميته وأثره

07 عقد شراكات مع مختلف الجهات التي يمكنها دعم تحقيق أهداف الجمعية

08 تعريف المجتمع السعودي بالجمعية وأهدافها وأهمية رسالتها