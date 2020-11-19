، الحكم بحضانة أم أجنبية لابنتها السعودية بعد مطالبة الأب بالحضانة ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
كشفت وزارة العدل عن صدور حكم قضائي برد دعوى أب سعودي بحضانة ابنته من طليقته الأجنبية.
وتضمنت تفاصيل الدعوى بتقدم المدعي بدعوى ضد طليقته الأجنبية يطالب فيها بحضانة ابنته - 10 سنوات - كون الأم غير صالحة للحضانة.
وذكر المدعي أن الأم تعيش في سكن غير آمن ولا تستطيع تسديد الإيجار, وكذلك تهدده بالسفر بابنته خارج المملكة.
وردت الأم أنها حاضنة لابنتها منذ ولادتها, ولا صحة لما ذكره المدعي في دعواه، مؤكدة أنها لم تهدده بالسفر خارج المملكة فهي من مواليد السعودية، كما أنها ليست مستعدة للتنازل عن الحضانة؛ كونه تمر عليه السنة والسنتان ولا يسأل عن ابنته، وهي متفرغة لحضانة ابنتها.
فيما أفاد الأب أنه يزور ابنته كل ستة أشهر وأحياناً كل ثمانية أشهر حسب استطاعته، كونه يسكن خارج المنطقة التي تسكن فيها.
وتضمن تسبيب المحكمة أن العبرة في الحضانة مصلحة المحضون، والأم أحق بالحضانة لكونها أعرف بالتربية, وأقدر عليها, وأصبر, وأرأف, وأفرغ لها، كما أن سكوت الأب عن المطالبة بحضانة ابنته كل تلك الفترة قرينة على رضاه بأهلية الأم بالحضانة.وزارة العدل
19 نوفمبر 2020 - 4 ربيع الآخر 1442 09:11 PM
حكم قضائي يكشف أن العبرة في الحضانة مصلحة المحضونالحكم بحضانة أم أجنبية لابنتها السعودية بعد مطالبة الأب بالحضانة
كشفت وزارة العدل عن صدور حكم قضائي برد دعوى أب سعودي بحضانة ابنته من طليقته الأجنبية.
وتضمنت تفاصيل الدعوى بتقدم المدعي بدعوى ضد طليقته الأجنبية يطالب فيها بحضانة ابنته - 10 سنوات - كون الأم غير صالحة للحضانة.
وذكر المدعي أن الأم تعيش في سكن غير آمن ولا تستطيع تسديد الإيجار, وكذلك تهدده بالسفر بابنته خارج المملكة.
وردت الأم أنها حاضنة لابنتها منذ ولادتها, ولا صحة لما ذكره المدعي في دعواه، مؤكدة أنها لم تهدده بالسفر خارج المملكة فهي من مواليد السعودية، كما أنها ليست مستعدة للتنازل عن الحضانة؛ كونه تمر عليه السنة والسنتان ولا يسأل عن ابنته، وهي متفرغة لحضانة ابنتها.
فيما أفاد الأب أنه يزور ابنته كل ستة أشهر وأحياناً كل ثمانية أشهر حسب استطاعته، كونه يسكن خارج المنطقة التي تسكن فيها.
وتضمن تسبيب المحكمة أن العبرة في الحضانة مصلحة المحضون، والأم أحق بالحضانة لكونها أعرف بالتربية, وأقدر عليها, وأصبر, وأرأف, وأفرغ لها، كما أن سكوت الأب عن المطالبة بحضانة ابنته كل تلك الفترة قرينة على رضاه بأهلية الأم بالحضانة.
، الحكم بحضانة أم أجنبية لابنتها السعودية بعد مطالبة الأب بالحضانة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر الحكم بحضانة أم أجنبية لابنتها السعودية بعد مطالبة الأب بالحضانة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.