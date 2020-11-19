السعودية | السفير آل جابر يلتقي بسفير مصر لدى المملكة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل دقيقتين - 9:05 مساءً, 19 نوفمبر 2020 م المناطق_واس التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر اليوم، بسفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة أحمد فاروق.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على استمرار دعم جهود الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن للوصول الى حل سياسي شامل في اليمن ، إضافةً الى بحث التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق الرياض لتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن ، وضرورة سرعة معاينة الخبراء لناقلة النفط صافر .

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