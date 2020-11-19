شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يمول اتفاقية لتمكين أيتام اليمن بـ 618 ألف دولار والان نبدء بالتفاصيل
وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم اتفاقية مشتركة لتمكين الأيتام وتعزيز صمودهم في محافظات عدن والمهرة ومأرب باليمن، بقيمة إجمالية تبلغ 618.760 دولارًا أمريكيًا.
وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، فيما وقعها عن الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث عضو مجلس الإدارة المهندس حسن العبدالله ،وذلك بمقر المركز في الرياض.
وتهدف الاتفاقية إلى تقديم الرعاية التكاملية لأسر الأيتام ، والتعافي الاقتصادي من خلال تأمين الرعاية الصحية والتعليمية وضمان الوصول للخدمات التعليمية، و تخفيف معاناة الأيتام من خلال تأمين مقومات الحياة الكريمة لهم عن طريق دفع كفالة لكل يتيم ، ودمج الأيتام في المجتمع وتثبيتهم في مناطقهم من خلال تأمين الرعاية الصحية والتعليم والكسوة لمدة سنة، يستفيد منها 1.000 يتيم ويتيمة.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار المشاريع الإنسانية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة لحماية الأيتام اليمنيين ورعايتهم وتحسين ظروفهم المعيشية.
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