موجز الخليج 365 للسيارات.. قدرات هيونداي "سنتافي" وكهربائية خارقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

كشفت ماركة أودي الألمانية عن قدرات ومواصفات نسخة 2021 الأحدث من طراز SQ5، الذي يطرح ضمن فئات SUV للعام المقبل.

كشفت ماركة هيونداي عن كافة المواصفات والقدرات الخاصة بنسخة 2021 الأحدث من طراز "سنتا في"، الذي يطرح ضمن فئات SUV للعام المقبل.

شهدت صناعة السيارات على مدار تاريخها في حالات نادرة، طرح مجموعة من الموديلات التي فشلت في اختبارات الأمن والسلامة التي خضعت لها.

تتسابق العديد من شركات صناعة السيارات في العالم في مجال صناعة الموديلات الكهربائية الخارقة، ما دفع أمريكا لخوض السباق بسيارة خارقة.

حفاظا على سلامتك أثناء قيادة السيارة عليك بالتأكد من سلامة إطارات السيارة لتجنب الحوادث، فإليكم الوقت المناسب لتغيير إطارات السيارة.

أعلنت فولكسفاجن عن مواصفات نسخة 2022 الأحدث من طراز "تيجوان"، التي تأتي على قائمة الترقب لعشاق السيارات الجديدة التابعة لفئة SUV.

تنافس ماركة هيونداي بنسخة 2021 الأحدث من طراز "نيكسو" ضمن سوق السيارات العاملة بخلايا الطاقة الهيدروجينية.