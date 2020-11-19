شكرا لقرائتكم شراكة دولية بين منصة معنى الثقافية السعودية ومجلة Philosophy Now العالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-11-19 شراكة دولية بين منصة معنى الثقافية السعودية ومجلة Philosophy Now العالمية متابعات الخليج 365 - واس أعلنت منصة معنى الثقافية السعودية عن شراكتها مع مجلة Philosophy Now العالمية التي تخاطب جميع المهتمين بالأفكار وبالفلسفة وتُقرأ على نطاق واسع في دول العالم. وفازت المجلة بجائزة جمعية برتراند راسل عام 2016، وستكون متاحة للقاريء العربي وفي متناول يده من خلال منصة معنى. يذكر أن “معنى” منصة ذات حضور دولي، ومهتمة بنشر كل ما يتعلق بالمعرفة والفنون عبر مجموعة متنوعة من المواد المقروءة والمسموعة والمرئية، ويكتب ويساهم فيها العديد من المثقفين السعوديين والفلاسفة البارزين من حول العالم.



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