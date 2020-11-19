مجلس الملكية الفكرية يعتمد قواعد الترخيص لخدمات الوكلاء

2020-11-19

متابعات الخليج 365 - واس

عقد مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية اجتماعه الـ13 برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة محمد بن عبد الملك آل الشيخ.

وأشاد آل الشيخ خلال الاجتماع بالجهود التي بذلتها الهيئة خلال الفترة الماضية, موجهاً شكره وتقديره لمعالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي على إسهاماته خلال مرحلة تأسيس الهيئة ومتابعة أعمالها وتحقيق العديد من الإنجازات.

فيما استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم, الأعمال التي قدمتها الهيئة خلال الربع الثالث من العام الحالي، والمرحلة الحالية للخدمات المقدمة وأبرز الإحصائيات المتعلقة بعملياتها التشغيلية، إضافةً لإقامة المملكة المنتدى العالمي لتحديات الملكية الفكرية على هامش رئاسة المملكة لمجوعة العشرين.

واعتمد المجلس قواعد الترخيص لخدمات وكلاء الملكية الفكرية، كما اتخذ عدداً من القرارات وفقاً للصلاحيات الممنوحة له بما يحقق أهداف الهيئة.

مما يذكر أن هذا الاجتماع يعد الأول لمعالي الأستاذ محمد آل الشيخ كرئيس لمجلس الإدارة بعد صدور الأمر السامي بتعديل تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية وارتباطها تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء.

