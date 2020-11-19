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الحازمي يتفقد منصة البث التلفزيوني الموحد: ستوفر بنية إعلامية تحتية
تعمل على تدريب الكفاءات السعودية الشابة للرقي بالقطاع
متابعات الخليج 365 - واس
تفقد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع المكلف سعود بن نصار الحازمي، تجهيزات وإمكانيات مركز منصة البث التلفزيوني الموحد “المنصة الإعلامية”، الذي أطلق قبل أيام.
وقال الحازمي إن المنصة ستكون بمثابة الذراع التشغيلي للهيئة، وستسهم في توفير بنية إعلامية تحتية وفق أعلى المواصفات الفنية العالمية للقنوات التلفزيونية وشركات الإنتاج الإعلامي في المملكة والشرق الأوسط بما يتوافق مع المتطلبات العالمية، والتوسع في إنشاء الاستديوهات التلفزيونية للإنتاج البرامجي والدرامي ومواقع التصوير المفتوح، وتدريب الكفاءات السعودية الشابة للرقي بقطاع الإعلام والإنتاج الإعلامي في المملكة.
وأضاف: المملكة تتمتع بأحد الاقتصادات الرائدة عالميًا، الذي يتميز بتنوع موارده وتمكنه من تعزيز مكانتها التنافسية في القطاعات كافة ومن ضمنها قطاع الإعلام والبيئة الخصبة التي يوفرها لجذب الاستثمارات والإسهام في تحقيق رؤية 2030 ليكون رافدًا استراتيجيًا من روافد الاقتصاد الوطني.
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