شكرا لقرائتكم خبر عن «زين السعودية» تفوز بثلاث جوائز في قمة Telecom Review 2020 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ‫أعلنت شركة «زين السعودية» عن فوزها بثلاث جوائز خلال الدورة الرابعة عشرة لقمة Telecom Review لقادة قطاع الاتصالات، والتي عقدت في دبي بحضور قادة القطاع من المنطقة والعالم. ونالت «زين السعودية» الجوائز عن فئات: "أفضل بنية تحتية لشبكة الجيل الخامس(5G‫)"، و"أفضل نمو لمستخدمي الجيل الخامس(5G)"، و"أفضل مقدّم للحوسبة السحابية".

وتأتي هذه الجوائز لتمثّل اعترافاً دولياً جديداً بمستوى الإنجازات النوعية التي حققتها «زين السعودية»، في دعم مسيرة التحوّل الرقمي في المملكة، وتسجيلها نتائج رائدة في هذا المجال على الصعيدين المحلي والإقليمي.

وأشار الرئيس التنفيذي لــ«زين السعودية» المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر إلى أنّ «أهمية هذه الجوائز تكمن في كونها تعكس مستوى التقدّم الهائل الذي حققته الشركة خلال عام».

وأضاف: خلال العام الماضي نالت «زين السعودية» جائزة عن فئة «أفضل بنية تحتية لشبكة الجيل الخامس»، وها هي اليوم تُتوج بثلاث جوائز من الجهة نفسها. وفي استعراضٍ لأهم الخصائص التي أهّلت «زين السعودية» للفوز بالجوائز الثلاث من Telecom review، تميّزت الشركة على مستوى فئة «البنية التحتية لشبكة الجيل الخامس»، بنشرها شبكة الجيل الخامس في جميع المناطق الإدارية في المملكة لتصل إلى 50 مدينة عبر أكثر من 4600 برج، ما يعزز من قدرات هذه المناطق والمدن على الاندماج في منظومة التحوّل الرقمي للمملكة والارتقاء بجودة حياة أبنائها.

وعالمياً، تعتبر شبكة «زين السعودية» للجيل الخامس رابع أكبر شبكة في العالم لخدمات الجيل الخامس (5G)، مع الاستمرار بالتوسّع لنشر التغطية بخدمات هذا الجيل وتطويرها على أوسع نطاق، والتزام الشركة بمعياري الشفافية والمصداقية تجاه عملائها كافة، وذلك بما يضمن تزويدهم بأدق المعلومات لتغطية خدمات الجيل الخامس في جميع المناطق والمدن، والتي تتيح مدى ومستوى التغطية المتوفّرة في المنطقة التي يحددها العميل من خلال خرائط تفاعلية تفصيلية نشرتها الشركة عبر موقعها الإلكتروني منذ اليوم الأول، ويتم تحديثها أسبوعياً، وفي إنجازٍ عالمي وغير مسبوق في هذا المجال كانت «زين السعودية» أول من يطلق تقنية دمج التردّدات للجيل الخامس (5G)، والتي تمنح فرصة استثنائية للتمتع بسرعات تصل إلى 2.4 غيغابت في الثانية.

أمّا عن فئة «أفضل نمو لمستخدمي الجيل الخامس»، فقد أثبتت «زين السعودية» ريادتها في توفير أفضل خدمة لعملائها، وظهر ذلك من خلال النمو الإيجابي المبكر لمستخدمي الإنترنت الثابت عبر الجيل الخامس. وقد حافظت «زين السعودية»، الشركة الرائدة في المملكة، على ولاء عملائها منذ تلك الفترة بفضل جودة خدماتها، مما جعلها تسطر قصة نجاح في نمو مستخدمي الجيل الخامس عالمياً. لقد كان للتطوّرات النوعية التي حقّقتها «زين السعودية» أن جعلت منها محور استقطاب لتكون تحت مجهر المؤسسات الإعلامية العالمية والمتخصّصة بأبحاث الاتصالات وتقنية المعلومات.

فوصفت «أناليسيس ميسون» (Analysys Mason) المتخصّصة في مجالات الاستشارات والأبحاث في الاتصالات والإعلام والتقنية، إنجازات الشركة بـ «الاختراقات النوعية» في مجال الإنترنت الثابت لشبكات الجيل الخامس (5G) في المملكة، حيث أظهرت الشركة قدراتها التقنية في تطوير عروض مناسبة مدعومة بأجهزة فائقة الأداء وتوفير الخدمات بأساليب تتناسب مع احتياجات العملاء.

كما ساهمت إنجازات «زين السعودية» في تعزيز تنافسية المملكة العالمية على صعيد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث جاءت السعودية في المرتبة الأولى عالمياً ضمن تصنيف «أوبن سجنال» في سرعة تنزيل شبكة الجيل الخامس، وتأتي هذه الإنجازات بالتوازي مع الاعتراف الدولي بمستوى التفوّق الذي حقّقته «زين السعودية»، في حصولها على جائزة أسرع إنترنت منزلي في المملكة من شركة أوكلا (Ookla) العالمية، المالكة لموقع SpeedTest الشهير والمتخصّص في قياس سرعات الإنترنت عالمياً.