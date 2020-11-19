شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد قواعد الترخيص لخدمات وكلاء الملكية الفكرية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عقد مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية اجتماعه الـ13 برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ.

وأشاد آل الشيخ خلال الاجتماع بالجهود التي بذلتها الهيئة خلال الفترة الماضية، موجهاً شكره وتقديره للدكتور ماجد بن عبدالله القصبي على إسهاماته خلال مرحلة تأسيس الهيئة ومتابعة أعمالها وتحقيق العديد من الإنجازات.

فيما استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم، الأعمال التي قدمتها الهيئة خلال الربع الثالث من العام الحالي، والمرحلة الحالية للخدمات المقدمة وأبرز الإحصائيات المتعلقة بعملياتها التشغيلية، إضافةً إلى إقامة المملكة المنتدى العالمي لتحديات الملكية الفكرية على هامش رئاسة المملكة لمجوعة العشرين.

واعتمد المجلس قواعد الترخيص لخدمات وكلاء الملكية الفكرية، كما اتخذ عدداً من القرارات وفقاً للصلاحيات الممنوحة له بما يحقق أهداف الهيئة.

ما يذكر أن هذا الاجتماع يعد الأول لمحمد آل الشيخ كرئيس لمجلس الإدارة بعد صدور الأمر السامي بتعديل تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية وارتباطها تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء.