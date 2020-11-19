فتح القبول الالكتروني الموحد بتقنية الباحة

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وأوضح مدير التدريب التقني والمهني بالمنطقة مرعي القرني، أن مواعيد التسجيل ستبدأ بعد غد ولمدة 10 أيام.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تبدأ الكلية التقنية بالباحة للبنين القبول الالكتروني للفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي 1441/ 1442هـ في الكليات التقنية للبنين، ودبلوم الكليات التقنية للبنات «مسائي»، والمعاهد الثانوية الصناعية.وأوضح مدير التدريب التقني والمهني بالمنطقة مرعي القرني، أن مواعيد التسجيل ستبدأ بعد غد ولمدة 10 أيام.

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