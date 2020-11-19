نزع ملكية 25 عقارا بالقطيف

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وأوضح أمين المنطقة المهندس فهد الجبير أن اعتماد هذا المشروع يهدف إلى تأهيل وتطوير الطرق ليتناسب مع حجم النمو في محافظة القطيف على كل الأصعدة، نظرا لتزايد النمو السكاني الذي يسبب أزمة مرورية ويخل بانسياب الحركة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت أمانة المنطقة الشرقية إجراءات نزع الملكية لـ25 عقارا في بلدة أم الساهك بمحافظة القطيف، لتنظيم وتوسعة شارع عرض (25 م) شرق المخطط رقم (21/ج/ لوحة1) بالمخطط المعتمد رقم (ش ق 1523) مع ربطه بمدخل البلدة.وأوضح أمين المنطقة المهندس فهد الجبير أن اعتماد هذا المشروع يهدف إلى تأهيل وتطوير الطرق ليتناسب مع حجم النمو في محافظة القطيف على كل الأصعدة، نظرا لتزايد النمو السكاني الذي يسبب أزمة مرورية ويخل بانسياب الحركة.

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