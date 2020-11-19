ضبط 2.5 مليون ريال بمعمل لتزوير العملات

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وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، الرائد خالد الكريديس، في بيان أمس، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم التزييف والتزوير، أسفرت عن القبض على خمسة أشخاص، (مواطن ونازحين ومقيم من الجنسية السودانية ومقيم من الجنسية السورية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس)، امتهنوا تزييف الأوراق النقدية وتزوير الوثائق، متخذين من مقر إقامة المواطن معملا متكاملا لارتكاب جرائمهم، وعثر بحوزتهم على أجهزة حاسب آلي وطابعات وأختام مزورة، ومستندات لمصارف وبنوك، وضبطت بحوزتهم أوراق نقدية مزيفة من فئتي المائة والخمسمائة ريال تعادل (2.500.000) ريال، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض على خمسة جناة امتهنوا تزييف الأوراق النقدية والوثائق.وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، الرائد خالد الكريديس، في بيان أمس، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم التزييف والتزوير، أسفرت عن القبض على خمسة أشخاص، (مواطن ونازحين ومقيم من الجنسية السودانية ومقيم من الجنسية السورية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس)، امتهنوا تزييف الأوراق النقدية وتزوير الوثائق، متخذين من مقر إقامة المواطن معملا متكاملا لارتكاب جرائمهم، وعثر بحوزتهم على أجهزة حاسب آلي وطابعات وأختام مزورة، ومستندات لمصارف وبنوك، وضبطت بحوزتهم أوراق نقدية مزيفة من فئتي المائة والخمسمائة ريال تعادل (2.500.000) ريال، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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