، في ختام الجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان.. تعادل النهضة والساحل ،

محمد بن مسعود - الدمام - الحزم في الصدارة والطائي في المركز الأخير

تعادل فريق النهضة مع ضيفه الساحل بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، في آخر مباريات الجولة الخامسة لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم.

وبهذه النتيجة يصبح فريق النهضة بالمركز الـ11، والساحل بالمركز الـ12، ولكلٍّ منهما 7 نقاط.

ولا زال الحزم يتصدّر سلّم ترتيب الفرق بـ15 نقطة، وسط مطاردة من الجبلين والعدالة والفيحاء، فيما يقبع الطائي وعرعر في ذيل القائمة بدون نقاط.

دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى