محمد بن مسعود - الدمام - شهود رأوا ألسنة لهب ودخان كثيف نقلت "رويترز" عن شهود عيان أن انفجارًا ضرب خط أنابيب الغاز العريش القنطرة شمال شبه جزيرة سيناء المصرية، اليوم (الخميس). وذكر الشهود أن ألسنة اللهب وأعمدة الدخان الكثيف تصاعدت من خط الأنابيب. ولم يتضح بعد حجم الضرر الذي لحق بخط الأنابيب.مصر 19 نوفمبر 2020 - 4 ربيع الآخر 1442 09:00 PM شهود رأوا ألسنة لهب ودخان كثيف مصر.. انفجار خط أنابيب الغاز في سيناء مصر.. انفجار خط أنابيب الغاز في سيناء نقلت "رويترز" عن شهود عيان أن انفجارًا ضرب خط أنابيب الغاز العريش القنطرة شمال شبه جزيرة سيناء المصرية، اليوم (الخميس). وذكر الشهود أن ألسنة اللهب وأعمدة الدخان الكثيف تصاعدت من خط الأنابيب. ولم يتضح بعد حجم الضرر الذي لحق بخط الأنابيب. الكلمات المفتاحية ، مصر.. انفجار خط أنابيب الغاز في سيناء ،

المصدر : الخليج 365

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