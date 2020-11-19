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أدانت الرئاسة الفلسطينية بشدة اليوم (الخميس) زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى مستوطنة مقامة على أراضي المواطنين في جبل الطويل بمدينة البيرة، وقرار الإدارة الأمريكية الحالية عدَّ منتجات المستوطنات الإسرائيلية منتجات إسرائيلية.
وذكر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن "هذا القرار يعد تحديًا سافرًا للقرارات الشرعية الدولية كافة، ويأتي استكمالاً لقرارات هذه الإدارة التي تصرّ على المشاركة الفعلية في احتلال الأراضي الفلسطينية".
وشدّد "أبو ردينة" على أن هذه الخطوة الأمريكية لن تضفي الشرعية على المستوطنات الإسرائيلية التي ستزول عاجلاً أم آجلاً.
وطالب المجتمع الدولي وتحديدًا مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته وتنفيذ قراراته، وخصوصًا القرار الأخير 2334 الذي جاء بموافقة الإدارة الأمريكية السابقة.وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
19 نوفمبر 2020 - 4 ربيع الآخر 1442 09:01 PM
طالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في تنفيذ القرارات الأمميةالرئاسة الفلسطينية تدين بشدة زيارة "بومبيو" إلى مستوطنة إسرائيلية
أدانت الرئاسة الفلسطينية بشدة اليوم (الخميس) زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى مستوطنة مقامة على أراضي المواطنين في جبل الطويل بمدينة البيرة، وقرار الإدارة الأمريكية الحالية عدَّ منتجات المستوطنات الإسرائيلية منتجات إسرائيلية.
وذكر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن "هذا القرار يعد تحديًا سافرًا للقرارات الشرعية الدولية كافة، ويأتي استكمالاً لقرارات هذه الإدارة التي تصرّ على المشاركة الفعلية في احتلال الأراضي الفلسطينية".
وشدّد "أبو ردينة" على أن هذه الخطوة الأمريكية لن تضفي الشرعية على المستوطنات الإسرائيلية التي ستزول عاجلاً أم آجلاً.
وطالب المجتمع الدولي وتحديدًا مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته وتنفيذ قراراته، وخصوصًا القرار الأخير 2334 الذي جاء بموافقة الإدارة الأمريكية السابقة.
، الرئاسة الفلسطينية تدين بشدة زيارة "بومبيو" إلى مستوطنة إسرائيلية ،
المصدر : الخليج 365
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