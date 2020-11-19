شكرا لمتابعة خبر عن مواعيد وآليات الاختبارات النهائية بجامعة حائل والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):كشفت جامعة حائل عن مواعيد وآليات الاختبارات النهائية لطلبتها للفصل الأول من العام الجامعي ١٤٤٢هـ " 2020-2021م ".
ومن جانبه، قال المتحدث الرسمي لجامعة حائل، سعود البلوي، إن الاختبارات ستجرى على مدى ثلاثة أسابيع، تسبقها اختبارات متطلبات الجامعة " المقررات العامة " التي تبدأ بتاريخ 21/04/1442هـ.
وأوضح " البلوي " أن الاختبارات التحريرية لطلبة السنة التحضيرية ستعقد حضورياً يوم الأربعاء 1/05/1442هـ، لافتا:" أن الاختبارات ستعقد حضورياً في جميع المقررات في مراحل "الدبلوم المشارك، والبكالوريوس، والماجستير"، عدا مقررات متطلبات الجامعة "المقررات العامة" التي ستعقد "عن بُعد" من خلال نظام إدارة التعلّم " البلاك بورد ".
وتابع:" في حال وجود تعارض في جداول الطلبة تتم معالجتها من قبل الكلية المعنية، وتعقد للمقررات المتعارضة اختبارات في الأسبوع ذاته لاختبارات متطلبات الجامعة " المقررات العامة "، أو الأسبوع الذي يسبقه, وتصدر جداول الاختبارات في المواعيد المحددة لها من قبل الكليات ".
كانت هذه تفاصيل خبر مواعيد وآليات الاختبارات النهائية بجامعة حائل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.