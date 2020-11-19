شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "السليمان" يوضح حكم البيع بعد النداء الأول يوم الجمعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):أوضح عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى الشيخ عبدالسلام السليمان، حكم البيع بعد النداء الأول يوم الجمعة.
وقال " السليمان " خلال تصريحات تلفزيونية، إن البيع بعد النداء الأول يوم الجمعة لا حرج فيه، مضيفا:" الذي جاء التحريم فيه هو بعد النداء الثاني ويكون هذا بعد دخول الخطيب للخطبة فإذا أذن المؤذن الأذان الثاني فهنا يحرم البيع ".
واستشهد " السليمان " بقوله تعالى:" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ".
وشدد:" يجب على البائع ألا يبيع بعد الأذان الثاني وكذلك أيضا يتنبه للمسلم عند حضوره للصلاة بعد الأذان الثاني ألا يشتري حتى تنتهي الصلاة ".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. "السليمان" يوضح حكم البيع بعد النداء الأول يوم الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.