شاهد.. قصيدة جديدة للأمير خالد الفيصل بعنوان " قمة العشرين "

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):نظم أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل قصيدة جديدة بعنوان " قمة العشرين "، بمناسبة استضافة المملكة الأحد المقبل لقمة قادة مجموعة العشرين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله-
ومن المقرر أن الرياض تستضيف الأحد المقبل قمة قادة مجموعة العشرين برئاسة الملك سلمان، لمناقشة القضايا المالية والقضايا الاجتماعية والاقتصادية.
وتضم مجموعة العشرين قادة من جميع القارات ويمثلون دولًا متقدمةً وناميةً، وتمثل الدول الأعضاء في مجموعة العشرين مجتمعةً، حوالي 80% من الناتج الاقتصادي العالمي، وثلثي سكان العالم، وثلاثة أرباع حجم التجارة العالمية
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