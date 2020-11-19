شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. أسراب الجراد تغزو البكيرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):

رصد مقطع فيديو أسراب الجراد تغزو محافظة البكيرية، وخاصة المناطق الزراعية، مما أثار استياء وتذمر الأهالي الذين طالبوا الجهات المختصة بضرورة القضاء على الجراد حفاظا على محاصيلهم.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة أكدت أن المملكة خالية من تكاثر الجراد الصحراوي بعد أن تمت السيطرة على جميع الأسراب الغازية سابقًا من اليمن، والتي خلفت تكاثر محدود في شمال جازان، وتم التطهير بشكل جيد نهاية شهر أكتوبر الماضي، وذلك بتكثيف العمل الميداني والقرب من مواقع الإصابة.

وأشارت الوزارة، إلى أن عمليات الاستكشاف والمكافحة ما زالت مستمرة لرصد الأسراب القادمة وإجراء أعمال المكافحة في جميع مواقع تواجدها، إلا أن الوضع المتفاقم في السودان وأرتيريا وإثيوبيا واليمن، يجعل التهديد مرتفع المستوى نحو المملكة.