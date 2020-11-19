شكرا لمتابعة خبر عن "النمر": السباحة مفيدة لمرضى القلب في حالة واحدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قال استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، إن ممارسة السباحة مفيدة لمرضى القلب الذين حالتهم مستقرة بعد إجراء عملية القسطرة.

وأضاف " النمر ":" السباحة مفيدة لمرضى القلب كنوع من أنواع الرياضة "، ويأتي ذلك ردا على استفسارات متابعيه.

وكان " النمر " ذكر في تصريحات سابقة أن ارتفاع إنزيمات القلب لا يعني" دائما " جلطة، لافتا: إنزيم القلب يرتفع لعدة أسباب منها:" إلتهاب العضلة، ضعف القلب الشديد، قصور الكلى، ارتفاع الضغط الشديد ".

وأوضح " النمر " أن ‏القلب عضو مليء بالأعصاب الحسيّه ولذلك ألم القلب قد يكون من الشرايين، العضلة، غشاء القلب.