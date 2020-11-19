«الحيزان»: منخفض جوي يؤثر على السعودية خلال الـ12 ساعة المقبلة

قال الباحث ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏في علوم الطقس والفلك نزيه الحيزان، إن منخفضًا جويّا يؤثر حاليًّا، على أجواء المملكة خلال الـ12 ساعة المقبلة».

وأضاف الحيزان، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، أن المنخفض الجوي يتمركز الآن شمال حوض المتوسط، وسيبدأ الدوران في موقعه قبل أن يلتحم مع منخفض آخر يتقدَّم يتمركز وسط حوض المتوسط، ليُشكلا معًا منخفض خير بأمر الله ومشيئته، يؤثر على قطاعات عدة من المملكة.

وكان المهتم بالأحوال الجوية أبو عبدالرحمن الحربش الصخَري، وجه تنبيهًا لمن ينوي السفر غدًا الجمعة، مشيرًا إلى هبوب رياح متربة على مناطق عدة، قائلًا: «إنه متوقع، ظهيرة وعصر غدٍ الجمعة، هبوب رياح جنوبية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقة الرياض، خصوصًا غربها وشمالها الغربي»، مشيرًا إلى تأثر أجزاء من منطقتي القصيم وحائل حتى شرق منطقة المدينة المنورة وشمال شرقها، بالإضافة إلى الدهناء والصمان وحفر الباطن.

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