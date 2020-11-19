حدد قوته وتمركزه
قال الباحث في علوم الطقس والفلك نزيه الحيزان، إن منخفضًا جويّا يؤثر حاليًّا، على أجواء المملكة خلال الـ12 ساعة المقبلة».
وأضاف الحيزان، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، أن المنخفض الجوي يتمركز الآن شمال حوض المتوسط، وسيبدأ الدوران في موقعه قبل أن يلتحم مع منخفض آخر يتقدَّم يتمركز وسط حوض المتوسط، ليُشكلا معًا منخفض خير بأمر الله ومشيئته، يؤثر على قطاعات عدة من المملكة.
وكان المهتم بالأحوال الجوية أبو عبدالرحمن الحربش الصخَري، وجه تنبيهًا لمن ينوي السفر غدًا الجمعة، مشيرًا إلى هبوب رياح متربة على مناطق عدة، قائلًا: «إنه متوقع، ظهيرة وعصر غدٍ الجمعة، هبوب رياح جنوبية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقة الرياض، خصوصًا غربها وشمالها الغربي»، مشيرًا إلى تأثر أجزاء من منطقتي القصيم وحائل حتى شرق منطقة المدينة المنورة وشمال شرقها، بالإضافة إلى الدهناء والصمان وحفر الباطن.
اقرأ أيضًا:
بعد تنبيه الأرصاد.. تحذير من الدفاع المدني للمواطنين بشأن هطول أمطار رعدية بالمملكة
كانت هذه تفاصيل خبر «الحيزان»: منخفض جوي يؤثر على السعودية خلال الـ12 ساعة المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.