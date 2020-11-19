بالفيديو.. وزير الإعلام: المرأة نصف المجتمع وحقها مكفول شرعًا ونظامًا

أكد وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، أن المرأة نصف المجتمع وحقها مكفول شرعًا ونظامًا ومجتمعًا، مشيرًا إلى أنها مسؤولة أيضًا عن تربية ونشأة النصف الآخر.

وقال وزير الإعلام خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، إنه تمت إعادة إصلاحات للكثير من الأنظمة أهمها عدم تمييز الأجور وتحسين بيئة العمل واستهداف نسبة توظيف للمرأة، بالإضافة لإلغاء الكثير من الإجراءات التي كانت تعيقها.

وأكد أنه بفضل تلك الإصلاحات التي تمت بتوجيهات من ولي العهد صعد ترتيب المملكة بتقرير البنك الدولي للمرأة من 25 إلى 70 العام الماضي مشيرًا إلى أن القادم أفضل، وضرب مثلًا لحاجة المرأة قديمًا إلى معرفين لإثبات هويتها لكن الآن بالهوية الوطنية والبصمة ألغي كل ذلك.

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