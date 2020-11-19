أكد وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، تشكيل لجان للتحقيق مع أي مسؤول سهَّل التعدي على أملاك الدولة أو تغاضى عنه.

وقال وزير الإعلام خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، إن الفساد هو سرطان التنمية والعدو الأول لأي نمو مجتمعي.

وأضاف الوزير القصبي أن متحصلات تسويات الفساد هي أموال البلد والمواطن، وتعاد إلى خزينة الدولة، ويتم تسجيلها ضمن الإيرادات، وتعلن في ميزانية كل عام، وسيعاد ضخها لتمويل المشاريع، مشيرًا إلى أن الإيرادات غير النفطية ساعدت كثيرًا على سد الفجوة في الميزانية.

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