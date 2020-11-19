وزير الإعلام: المملكة تسعى إلى استئصال الفساد من جذوره

أكد وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، أن المملكة تسعى إلى استئصال الفساد من جذوره.

وقال وزير الإعلام، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي؛ إن رؤية 2030 خارطة واضحة المعالم، ومصدر لتأمين وظائف السعوديين.

وأضاف القصبي أن «اليوم 80% من الخدمات تُقدَّم إلكترونيًّا؛ لأن رؤية 2030 جاءت شاملة، والمملكة أفضل الدول تقدمًا في تقرير البنك الدولي لتحسين بيئة العمل»، وتابع أن الرؤية صنعت إصلاحات هيكلية شملت 13 وزارة.

وأشار إلى أن «البنية الرقمية التحتية أفادتنا في مواجهة كورونا بأكثر من 255 ألف جلسة قضائية عن بعد خلال هذا العام، وأكثر من 53 مليون موعد طبي عبر الخدمات الإلكترونية».

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