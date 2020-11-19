أكد وقوف الدولة بالمرصاد لتجار الأزمة واستغلال الظروف الاقتصادية

أكد وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، أن «المشروعات العملاقة بمناطق المملكة المختلفة ستخلق آلاف الوظائف لأبنائنا وبناتنا». وقال وزير الإعلام، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي؛ إن الدولة لن تسمح باستغلال الظروف الاقتصادية لرفع الأسعار، وستضرب بيد من حديد على يد كل من يتلاعب بالأسعار، مؤكدًا أن «حماية المستهلك أولوية قصوى.. ونحن لتجار الأزمة بالمرصاد». قرأ أيضًا: بالفيديو.. وزير الإعلام: المرأة نصف المجتمع وحقها مكفول شرعًا ونظامًا وزير الإعلام: المملكة تسعى إلى استئصال الفساد من جذوره

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الإعلام: المشروعات العملاقة بالمملكة ستخلق آلاف الوظائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.